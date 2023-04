Caravane nationale : Entre innovation et inclusion, le ministre de la communication, Moussa Bocar Thiam, lance la semaine du Numérique et du Grand prix du chef de l’État

Ladite caravane qui démarre officiellement ce samedi 29 avril jusqu’au 6 mai, comporte une cinquantaine d’étapes réparties entre différentes localités dont celle de Diass, le point de départ de l’activité.



Pendant un peu plus d’une semaine, Me Moussa Bocar Thiam, le Ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique - Maire de Ourossogui, va sillonner avec ses équipes, les régions de Fatick, Ziguinchor, Kolda, Kédougou, Tambacounda, Louga, Saint-Louis, Thiès, Sédhiou, Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Matam sans oublier la région de Dakar et sa banlieue où se tiendra à partir du 13 au 14 mai, le dernier acte de cette vaste caravane nationale.

Cette première édition de « Sénégal Connect : La semaine du Numérique » anciennement dénommée « Forum du Numérique, la semaine du Numérique Sénégal Connect », est un évènement majeur organisé par le ministère de la communication et couplé au Grand Prix du Chef de l'État pour l'Innovation numérique, à portée internationale. Avec comme volonté d’offrir une tribune aux Institutions, aux décideurs, aux grands acteurs de l'écosystème numérique et aux entrepreneurs.

La caravane nationale compte, d'une part, rallier les grands experts en intelligence numérique et, d'autre part, accueillir des entrepreneurs, des décideurs, des développeurs, des investisseurs, des spécialistes des outils du numérique et technologiques afin d'échanger autour des usages, des innovations et des impacts du numérique sur la société.

Cet événement se déroulera partout au Sénégal, incluant des rencontres systématiques avec les autorités locales et les responsables politiques avec comme thème central : « Le Numérique, facteur de développement économique et social. » Cette réflexion permettra d'obtenir l'extension du numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, précise le communiqué du ministère de la communication avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant et sécurisé.