« Caravane Connect Sénégal » : C’est parti pour la deuxième journée, Kaolack et Sédhiou à l’honneur !

Après un démarrage en fanfare samedi matin, entre Diass, Malicounda, Mbour et Fatick, le ministre des télécommunications et de l’économie numérique et sa délégation vont poursuivre leur tournée nationale ce dimanche. Pour cette deuxième étape de la caravane qui devrait durer un peu plus d’une semaine, c’est au tour des régions de Kaolack, Sédhiou et Kolda de recevoir la caravane du « Sénégal Connect. »

En effet, sur le programme transmis par la cellule communication du ministre Moussa Bocar Thiam, le second périple de cette tournée nationale destinée à la promotion du numérique, va les amener auprès des populations de la zone nord à Kaolack avec une visite de l’Espace Sénégal Services Kaolack en plus de l’inauguration du Living Lab Kaolack. La caravane se rendra par la suite dans le Sud-Est du Sénégal, précisément à Sédhiou.

Avec comme thème central : « Le Numérique, facteur de développement économique et social », cette première édition de la semaine numérique jumelée au grand prix du chef de l’État pour l’innovation, devrait permettre d'obtenir l'extension du numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal.