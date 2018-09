Capp karangë / Lancement du permis numérisé : Le Sénégal à l'ère de l'innovation et de la dématérialisation de l'administration routière

Dans le cadre de la modernisation et de la dématérialisation de l'administration, notamment au niveau du ministère des transports routiers, le directeur général des transports routiers, Cheikh Omar Guèye a procédé ce lundi 3 septembre, au lancement du point d'enrôlement sis au niveau du Cices. Ceci lance une nouvelle ère dans le secteur du transport routier au Sénégal.

L'automatisation des fichiers sera ainsi une réalité, en plus d'une standardisation de ce nouveau permis qui sera aux normes internationales. Avec ce permis numérisé le Dg compte ainsi lancer une nouvelle dynamique pour une gestion centralisée de la production et de la distribution des documents administratifs.

Pour ce qui est des modalités d'acquisition, il est exigé la photocopie et l'original du permis en cours et de la carte d'identité nationale, le groupe sanguin du requérant et la somme de 10 000 Fcfa (plus la visite médicale en cas de destruction du permis). La délivrance se fait au bout de 48h. À noter que la campagne débute à partir du 17 septembre pour ceux qui n'ont pas encore obtenu de permis de conduire.