Candidature du président Macky Sall en 2024 : « Ce que le professeur Serigne Diop, constitutionnaliste m’a dit ... » (Idrissa Seck)

A l'occasion de sa longue conférence de presse ce vendredi 14 avril 2023 à la Cité du Raïl, le président du parti Rewmi est formel. Répondant à la question d'un journaliste sur la question de la 3ème candidature du Président Macky Sall, la position de "ndamaal kajoor" est devenue plus claire. Il dit " J’ai consulté le Professeur agrégé en Droit constitutionnel, Serigne Diop, qui a enseigné cette matière à bon nombres de spécialistes qui sont là aujourd’hui. Il m’a clairement dit que Macky Sall n’a pas le droit d’être candidat en 2024 et aucun argument juridique ne peut valider sa candidature" fait savoir le président du conseil économique et social qui semble marquer le divorce avec Macky.