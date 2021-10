Candidat Benno à Ziguinchor : Macky Sall investit Benoit Sambou et zappe Abdoulaye Badé qui annonce sa coalition et une possible alliance avec Pastef

C’est Seydou Sané qui a confirmé l’information au téléphone de Dakaractu. Le président de la République a finalement décidé pour les investitures à Ziguinchor. Et le premier adjoint à la mairie de Ziguinchor confirme avoir été reçu ce matin au palais de la République en compagnie de Benoit Sambou investi pour la commune de Ziguinchor et de Doudou Kâ, nommé comme mandataire et directeur de campagne de la coalition.



Abdoulaye Baldé tient en ce moment une déclaration pour annoncer le dépôt de caution dès demain , la création de sa coalition et une alliance avec Pastef n'est pas exclue...



Nous y reviendrons !