Campagne de communication "Mine Responsable" : Eramet Grande Côte met en lumière son mécanisme de gestion des plaintes avec les communautés locales

Courant mars, Eramet Grande Côte a procédé au lancement d’une campagne de communication intitulée "Mine Responsable", dédiée à son Mécanisme de Gestion des Plaintes et au Dialogue avec les Communautés Locales. Ce mécanisme est décrit comme "un outil de base et indispensable pour que chaque partie prenante puisse exprimer ses préoccupations, suggestions ou réclamations en toute transparence".



En effet, selon Eramet Grande Côte, cette campagne vise à renforcer la compréhension collective de ce dispositif essentiel et de son rôle dans l’amélioration des relations avec les communautés locales. Les équipes de l’entreprise sont mobilisées pour garantir un cadre d’échange fluide et efficace, en adéquation avec ses valeurs de responsabilité, d’éthique et de respect des droits humains.



À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées, notamment :

- Le partage de la procédure du Mécanisme de Gestion des Plaintes, accompagné d’une note explicative, à l’ensemble des collaborateurs ;

- Une session de partage sur la procédure au sein du PENCC-MI ;

- La présentation des outils et canaux disponibles pour faciliter le dialogue avec les communautés ;

- Des études de cas et retours d’expériences sur des situations concrètes.



À travers cette vidéo, Eramet Grande Côte, en tant qu’entreprise minière responsable, réaffirme ses engagements en faveur d’un dialogue proactif avec ses parties prenantes, notamment les communautés locales.