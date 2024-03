Campagne Présidentielle: Une marée humaine accueille Diomaye et Sonko à Kolda

Annoncée en grande pompe et reportée hier à moins d'une centaine de kilomètres aux environs de 00h, Kolda a finalement accueilli,cet après midi la caravane de la coalition Diomaye Président. Une mobilisation extraordinaire attendait depuis le matin Diomaye et Sonko, sous une canicule qu'une marée d'eau douce et fraîche ne pourrait calmer... la soif y était indescriptible.



Interpellé juste à l'entrée de la ville de Kolda, ce jeune mécanicien avec une tenue noircie par l'huile et mouillée par la sueur. Il confie avoir abandonné son garage pour poser ses yeux rougis par la chaleur sur Ousmane Sonko, un rêve dit-il.

«Nous sommes là depuis 10h, hier on était là même si la caravane avait fait demi tour. On est encore revenu pour voir Sonko, je rêvais de ça,», explique-t-il.



A chaque fois que la caravane avance, la foule s'intensifie en nombre. Dans les rues et ruelles de la ville de Kolda sortaient des femmes et des vieux faisant de la course avec la caravane dans l'espoir d'apercevoir ou de toucher la main de Sonko.

Avec sa moto Jakarta et une conduite dangereuse, il réussit à poser sa main sur la voiture de Sonko. Une grande joie se manifeste sur son visage.



« Je suis âgé mais je suis là depuis ce matin. Pour rien au monde je ne raterai l'occasion de voir Sonko. C'est un amour inconditionnel que je ressens pour le leader de Pastef», confie Bocar Sow.



Toute l'étape de Kolda a été marquée par cette mobilisation exceptionnelle et folle depuis l'entrée de la ville jusqu'à la sortie.



Falil Gadio et Alain Bonang