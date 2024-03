Campagne Présidentielle : Bassirou Diomaye promet de faire de Sédhiou une capitale économique

Avec l'étape avortée de Kolda où une marée humaine attendait avec impatience Ousmane Sonko et Diomaye, les populations de Sédhiou en ont profité. L'arrivée de la caravane est trahie par le convoi motorisé et la vitesse bruyante, qui fait fuir les oiseaux cachés dans l'ombre qu'offrent les quelques arbres qui ont résisté à la rigueur du soleil.



Les habitants de ladite ville sortaient de tous les coins. Hommes, femmes, jeunes, certains pieds nus, faisaient le marathon avec la caravane. Pancartes, sifflets, tee shirts à l'effigie de Sonko et Diomaye renforcent un décor presque vide d'activité à part les vendeurs de bananes et les vélos motos qui rythment la vie économique de la ville.



C'est en ce sens que le candidat Bassirou Diomaye a promis, devant une foule immense, la transformation économique de Sédhiou en un pôle économique.



" Comme je l'ai dit à Ziguinchor, hier, quand j'accèderai à la magistrature suprême avec mon programme économique, 6 pôles économiques seront créés. Et je ferai de Sédhiou une capitale économique", promet-il.



Falil Gadio (Stagiaire)