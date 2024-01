Campagne-Présidentielle 2024 : l'ordre de passage des candidats à la RTS établi

La liste de passage des candidats pour le temps d'antenne à la RTS vient d'être publié. Ainsi, les 10 premiers candidats qui devront passer pour l'enregistrement le vendredi sont: Idrissa Seck, Amadou Ba, Habib Sy, Thierno Alassane Sall, El Hadji Malick gakou, Daouda Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, El Hadji Mamadou Diao, Anta Babacar Ngom et Serigne Mboup.





Et les 10 derniers passent à l'enregistrement le samedi. Il s'agit de Aly Ngouille NDIAYE, Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane DIEYE, Dethié Fall, Alioune Mamadou Dia, Rose Wardini, Pape Djibril Fall, Khalifa Ababacar Sall, Mohamed Boune Abdallah Dionne et Boubacar Camara.