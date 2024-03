Campagne/Caravane DiomayePresident à Kolda : Diomaye tacle les autres candidats

À l'entame de ses propos, le candidat de la coalition Diomaye Président a présenté ses excuses par rapport au report de l'arrivée de la caravane, hier. Poursuivant, il adoube la foule venue l'accueillir massivement depuis l'entrée de la ville.

« Je suis très fier de vous pour cette grande mobilisation, malgré qu'on avait prévu de venir hier. J'ai vu les images hier, c'était exceptionnel»,a lancé Bassirou Diomaye Faye.



Se réjouissant de cette chaleureuse mobilisation. Il en a profité pour jeter des piques à ses concurrents. «Aucun candidat ne peut réussir cette forte mobilisation. Meme si c'est peu de monde mais jamais avec un tel enthousiasme», se réjouit le candidat de la coalition DiomayePresident. « En plus avec la chaleur étouffante et le ramadan,vous êtes toujours là», ajoute-t-il.



Falil Gadio et Alain Bonang