Cameroun : le président de l'Assemblée nationale annonce la candidature de Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2025

Le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans et à la tête du pays depuis 1982, sera à nouveau candidat à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Cette annonce a été faite jeudi dernier par le président de l'Assemblée nationale, Cavayé Yéguié Djibril.



« Le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, sera le candidat de la région de l'Extrême-Nord à la prochaine élection présidentielle », a déclaré Cavayé Yéguié Djibril dans une brève vidéo largement relayée sur les plateformes électroniques locales.



La Constitution camerounaise n'impose ni limite d'âge ni restriction sur le nombre de mandats pour les candidats à la présidence, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle candidature de Paul Biya, déjà au pouvoir depuis plus de quatre décennies. À ce jour, dix personnalités camerounaises ont annoncé leur intention de se présenter à cette élection.



Pour rappel, Paul Biya est le deuxième président de l'histoire du Cameroun, succédant à Ahmadou Babatoura Ahidjo, qui avait dirigé le pays de 1960 à 1982. Son long règne fait de lui l'un des chefs d'État les plus anciens encore en fonction au monde...