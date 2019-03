Cambriolage de la station Shell de Keur Massar : La gérante raconte le film de l'évènement.

La scène s'est produite aux environs de 03 h55 minutes à la station Shell de Keur Massar qui fait face à la Sédima. Une dizaine de malfaiteurs armés jusqu'aux dents qui se faisaient passer pour des clients voulant faire le plein dans leur véhicule Pick Up, ont sans plus tarder, renoué avec leur sport favori, en braquant les deux gardiens qui étaient sur place, avant de les attacher.

Une fois dans la boutique, ils ont défoncé toutes les portes dont l'entrée de service, emportant avec eux la somme de 2 millions de F CFA. La banque qui se trouve à proximité de la station, a elle aussi reçu la visite des assaillants qui y ont subtilisé plus de 2 millions de nos francs. L'un des pompistes en service qui voulait s'échapper a reçu une balle à la cheville.

Ce braquage de la station shell repose le débat sur l'insécurité grandissante dans la zone de Keur Massar et environs. La gérante de la station qui s'est confiée à Dakaractu, informe qu'en 2017, elle avait aussi fait l'objet d'un cambriolage chez elle. Un homme armé s'était introduit à son domicile avant d'emporter avec lui la somme de six millions de FCFA. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Keur Massar qui étaient sur les lieux pour faire le constat, ont ouvert une enquête pour mettre la main le plus rapidement sur ces malfaiteurs qui hantent le sommeil des habitants de cette localité...