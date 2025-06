Cambriolage à Grand Standing : une arme à feu, des électroménagers…quatre malfaiteurs arrêtés

Le Poste de Police des Parcelles Assainies a mis la main sur un gang de cambrioleurs, après un vol audacieux perpétré dans un domicile situé au quartier Grand Standing de Thiès.



L’enquête, déclenchée suite à la plainte de la victime, a permis l’interpellation de quatre (04) individus suspectés d’avoir participé à ce cambriolage. Les forces de l’ordre ont procédé à la perquisition de leurs domiciles, avec un butin pour le moins… éclectique.



Ont été saisis :

• Une arme à feu de type revolver avec neuf cartouches,

• Une quinzaine de téléphones portables,

• Un réfrigérateur et une cuisinière,

• Une tablette électronique,

• Mais aussi… un sac d’oignons et un sac de pommes de terre.



Un inventaire qui donne à cette affaire une touche presque surréaliste, entre vol à main armée et raid dans une épicerie.



Les suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête suit son cours pour identifier d’éventuels complices et retracer l’origine des objets volés. Ce coup de filet met en lumière l’efficacité du dispositif sécuritaire local, mais aussi la diversité des cibles visées par certains délinquants.