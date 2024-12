Cambriolage / Deux ados, 8,7 millions volés et une cavale : le Noël fou d’une bande de jeunes à Saly

Un faux cambriolage, 8,7 millions de FCFA disparus, des fugitifs en cavale… À Saly Portudal, l’histoire de deux adolescents et de leur bande a pris des allures de polar. Selon L’Observateur, A. Ba et son frère T. Gadjigo, âgés de 16 ans, ont orchestré un plan audacieux pour voler leur beau-père, avec l’aide de cinq complices, dans le seul but de financer une fête de Noël hors norme.



Un plan machiavélique pour un Noël de rêve



Le mercredi 18 décembre 2024, profitant de l’absence de leur mère et de leur beau-père, un Français du nom de Vandeville, les deux adolescents mettent leur plan à exécution. Sous la direction d’A. Ba, la bande pénètre dans la chambre du beau-père après avoir défoncé la porte. Le butin : un coffre-fort contenant 8,7 millions de FCFA, deux bagues en or et un carnet de chèques.



Pour brouiller les pistes, A. Ba reste sur place et invente une histoire rocambolesque : un homme encagoulé l’aurait menacée avec un pied de biche et aurait dérobé les biens. Vandeville, sans méfiance, croit à cette version et se rend au commissariat de Saly Portudal pour signaler le cambriolage.



Des indices qui trahissent



Mais leur vie de rêve attire rapidement les soupçons. Dans les jours qui suivent, Vandeville remarque des changements frappants dans le comportement de son beau-fils T. Gadjigo. Ce dernier arbore des vêtements de luxe, un téléphone dernier cri et roule même dans une voiture louée. Troublé, Vandeville informe les enquêteurs, qui perquisitionnent la chambre du garçon.



La perquisition est édifiante : montre de luxe, habits flambant neufs, et un iPhone Pro Max 11. Face à ces preuves, T. Gadjigo finit par avouer. Selon L’Observateur, il révèle l’implication de sa sœur et de leurs complices : M. Diop, M. Mbengue, S. Cissé, M. Ndiaye et Soon, âgés de 16 à 19 ans.



Un butin vite dilapidé



Les enquêteurs découvrent que le groupe a rapidement dépensé son butin. Louant des villas et des voitures, achetant des motos et organisant des fêtes, ils se sont offerts un Noël extravagant sur la Petite-Côte. Cependant, deux membres de la bande, M. Ndiaye et Soon, prennent la fuite.



Avant de disparaître, Soon, le plus âgé du groupe, retire 7 millions de FCFA avec les chèques volés. Les autres membres, dont A. Ba et T. Gadjigo, sont arrêtés par les limiers.



Un Noël qui finit mal



Les cinq adolescents arrêtés avouent leur crime, expliquant leur acte par leur désir de “passer de bons moments entre amis”. Déférés au parquet de Mbour le vendredi 27 décembre 2024, ils risquent de lourdes peines. Pendant ce temps, M. Ndiaye et Soon sont activement recherchés par la police.



Cette affaire, rapportée par L’Observateur, choque la communauté locale et relance le débat sur la dérive d’une jeunesse en quête de sensations fortes, prête à tout pour vivre une vie de rêve… même si cela finit en cauchemar.