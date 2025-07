Cambérène : L’interpellation d’un manifestant ravive les tensions, la médiation religieuse évite l’escalade

L'arrestation d'un jeune protestataire, qui a eu lieu aux alentours de 23h30 dans le secteur de Cambérène, a constitué un point de basculement dans les tensions déjà palpables entre les forces sécuritaires et les résidents. Le jeune homme, perçu comme l'un des leaders du mouvement, avait été vu en train d'apaiser la foule en se mettant en travers entre les manifestants et les forces de l'ordre. Son interpellation, réalisée lors d'une opération policière surprise, a instantanément provoqué la colère des manifestants. Ceux-ci se sont rassemblés en foule, les mains levées, pour réclamer sa libération. C'est dans cette atmosphère délicate que Cherif Thiaw Laye, le fils du Khalife général, a joué le rôle d'intermédiaire. Suite à des discussions entre les jeunes et les responsables, un arrangement a été conclu : le commissaire a consenti à libérer le jeune arrêté, une action qui a contribué à atténuer partiellement la crise et à prévenir une escalade supplémentaire de la violence.