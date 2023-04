Cadre de vie, sécurité et citoyenneté : Le diagnostic sans complaisance du Conseil municipal de la Gueule Tapée

La mise en place d’un cadre de concertation et d’échanges à l’initiative des conseillers municipaux de la commune de Fass/Gueule Tapée/Colobane en premier, Moustapha Diop, va constituer un tournant décisif pour la commune. Un plan de développement sectoriel est déjà préparé par les conseillers pour identifier tous les maux dont souffre la Gueule Tapée. Il s’agira de réfléchir sur le cadre de vie, la santé, la sécurité, bref de faire le diagnostic de la commune pour une bonne gestion participative visant à redonner à la Gueule Tapée son lustre d’antan.







Durant la rencontre du cadre de concertation qui a enregistré la participation des conseillers municipaux, des Conseils de quartier, des Badiénu Goox, des relais communautaires, des associations culturelles et sportives et de toutes les autres couches reconnues au niveau de la commune de Gueule Tapée, plusieurs axes ont été revisités : le cadre de vie, la sécurité, la santé, l’environnement, la formation, la culture et le sport.







Pour le conseiller municipal Moustapha Diop, il ne suffit pas seulement de décider entre quatre murs de ce qu’il faut faire pour le développement de la commune, mais il faut une implication importante de toute la population. En effet, des difficultés chroniques telles que l’occupation anarchique de la voie publique, l'insalubrité, etc... exigent non seulement « un changement de mentalité », mais également une large participation. Ce que le maire de Fass/Gueule Tapée/Colobane a également entériné dans cette perspective d’engagement citoyen pour l’intérêt de la commune.







Au delà des concertations faites ce samedi, une réunion d’information générale se tiendra prochainement pour faire part de tout ce qui a été retenu avant de poursuivre le travail dans les zones environnantes.