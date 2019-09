CRD-Dakar / 2e édition du Salon tournant économie sociale et solidaire : Permettre aux acteurs sociaux de pouvoir montrer la création de valeur ajoutée

En prélude de la deuxième édition du salon tourant économie sociale et solidaire (ESS), un comité régional de développement (crd) a été organisé à la gouvernance de Dakar, ce 18 septembre, avec la participation de quelques autorités administratives et de différentes parties prenantes des activités.



Le salon tournant économie sociale et solidaire est une initiative du groupe d’impulsion composé du Sénégal, du Maroc et de la Côte d’Ivoire en partenariat avec le secteur privé. La première édition du salon s’est tenue en 2017 à Casablanca au Maroc et deux ans après, le nouveau salon tournant économie sociale et solidaire aura lieu du 26 octobre au 2 novembre au Sénégal, au centre des expositions de Diamniadio.



Le thème général de cette année portera sur l’économie sociale et solidaire : un modèle alternatif et inclusif d’entrepreneuriat. Plus de 2000 visiteurs seront attendus par jour devant les 400 exposants qui seront présents dans ce salon.



Selon le commissaire général du salon, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l’événement, notamment la mobilité des participants et des visiteurs qui devront rallier la ville hôte Diamniadio.



Pour l’animation de ce salon tournant économie sociale et solidaire, divers pôles d’activités seront au programme, à savoir l’exposition institutionnelle des services techniques et financiers dédiés à l’entrepreneuriat (financement solidaire, accès au marché, coaching, etc.) ; un forum scientifique sur les problématiques de l’ESS ; la gastronomie des terroirs (ingrédients des terroirs et innovation culinaire, démonstration et dégustation) etc...