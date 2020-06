COVID-19 et activités économiques : Le ministre du Développement industriel s’enquiert des conditions de travail des entreprises de métallurgie.

La pandémie de la Covid-19 a fortement affecté l’activité économique et aucun secteur n’est à l’abris des soubresauts causés par cette maladie. Conscient de cet état de fait, le ministre du Développement industriel s’est rendu ce mardi auprès des entreprises de Métallurgie tenues par des nationaux.



Ainsi, après Someta, Ndiambour Sa et Fabrimetal ont reçu Moustapha Diop qui, après sa tournée, a rappelé toute l’importance qu’occupe ce secteur dans le Plan Sénégal Emergent. Selon lui, ces industries font bouger l’écosystème de construction qui vise à favoriser le développement de la production locale de matériaux, avec des champions nationaux capables à terme d’exporter à l’échelle régionale.



Moustapha Diop se réjouit du fait que le fer produit au Sénégal n’a rien à envier à la production extérieure et assure les industriels du soutien de l’Etat en ces temps très difficiles. Les hôtes du ministre qui ont salué sa démarche n’ont pas nié que les temps sont durs et qu’en conséquence, ils attendent le soutien de l’Etat pour mener convenablement leurs activités.