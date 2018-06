COUPE DU MONDE 2018 : Nestor Pitana arbitrera le match d'ouverture

L'Argentin Nestor Pitana a été désigné arbitre du match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ entre la Russie et l'Arabie saoudite le jeudi 14 juin au Stade Loujniki de Moscou. Il sera épaulé par ses compatriotes Juan Pablo Bellati et Hernan Maidana, tandis que le Brésilien Sandro Ricci a été nommé quatrième arbitre. L'équipe d'assistance vidéo à l'arbitrage est composée de l'Italien Massimiliano Irrati (VAR), de l'Argentin Mauro Vigliano (AVAR1), du Chilien Carlos Astroza (AVAR2) et de l'Italien Daniele Orsato (AVAR3).



Nestor Pitana sera le deuxième arbitre argentin à participer à deux Coupes du Monde après Norberto Coerezza qui a dirigé deux rencontres en 1970 et une en 1978. Pitana est l'un des arbitres sud-américains les plus expérimentés du tournoi. Il a fait ses débuts en championnat d'Argentin en 2007 et a dirigé son premier match international en 2010. À la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, il a officié lors de quatre rencontres, dont France-Allemagne en quart de finale.



Pitana a retrouvé le Brésil en 2016 à l'occasion du Tournoi Olympique de Football où il a été chargé de surveiller les débats pendant la demi-finale entre l'Allemagne et le Nigeria. Un an plus tard en 2017, il a goûté à une autre demi-finale, celle de la Coupe des Confédérations de la FIFA entre l'Allemagne et le Mexique.