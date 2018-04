COMMÉMORATION DU 17 AVRIL : Cheikh Béthio Thioune fait de Macky Sall, son invité d'honneur

Comme à l'accoutumée Cheikh Béthio Thioune et toute la communauté Thiantacoune préparent activement le 17 avril, date de sa rencontre avec Serigne Saliou Mbacké.

Engagé pour la cause de Serigne Saliou, Cheikh Béthio Thioune veut faire de cet anniversaire une édition pas comme les autres.

"Tout me marque chez Serigne Saliou, c'est lui qui a fait de moi tout ce je suis devenu. C'est Serigne Saliou qui m'a dit "yow yaye maane, maane may yow. Seul Serigne Saliou mérite un thiant de ma part. J'y invite tout le monde, particulièrement le président Macky Sall."

Pour étayer ses propos, le guide spirituel des thiantacounes demandera aux talibés de sortir la voiture Mercedes immatriculée DL 3538A que Serigne Saliou lui avait offerte il y a 30 ans. Une voiture qui appartenait à Serigne Abdou Lahad Mbacké qui à son tour l'avait offerte à Serigne Saliou.

Cependant, Cheikh Béthio Thioune pense que ceux qui le dénigrent par rapport aux dépenses consenties pour son thiant, n'ont rien compris, car selon le guide des Thiantacounes le flux monétaire qu'il fait circuler à cette occasion participe au développement du pays.

Par ailleurs, l'occasion a été saisie pour visiter les travaux du Cheikh et son impressionnante intendance. Selon un de ses dieuwrignes, plus de 3.000 mbanaas sont prévus. Madinatoul Salam a non seulement changé de visage, mais commence à refuser du monde...