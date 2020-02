CLEANING DAY / Affrontements à Rufisque : Les éleveurs du « Daral » déversent leur colère.

La 2ème journée du Cleaning Day de Rufisque a été marquée par une opération de désencombrement d’une grande envergure, qui n’a pas épargné le «Daral ». Ainsi, des affrontements se produiront entre les éleveurs qui ne pouvaient pas rester indifférents face à cette situation et les forces de l’ordre. Selon Adama Ba, le chargé de l’organisation du « Daral » de Rufisque, l’incident est dû à un problème de communication, même s'ils n’ignorent pas que cette journée du Cleaning Day a été instituée par le Président de la République et qu'ils la partagent. Mais, Il y avait un accord avec l’ancien préfet qui leur permet de rester dans un périmètre bien délimité. À l’en croire, c’est le Président du Conseil départemental, Souleymane Ndoye qui est à l’origine de cet incident parce que c’est lui qui a demandé à ses hommes de raser le « Daral » alors qu’il y avait des secteurs qui ne devaient pas en faire partie. Par contre, il a affirmé qu’ils avaient reçu une sommation et que le lieu sera déguerpi aujourd’hui...