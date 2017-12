CHEIKH BÉTHIO THIOUNE FAIT DU PRÉSIDENT MACKY SALL SON INVITÉ D’HONNEUR POUR SON THIANT DU 17 avril

En guise de rappel, le 17 avril 1946 marque la date de la rencontre entre Serigne Saliou et Cheikh Béthio Thioune à Tassette, pour le fils de Madinatou Salam cette date est d’une importance capitale d’où le prétexte de ce thiant dans son village natal. Cette date où tous les thiantacounes se retrouvent autour de leur guide, a toujours été un événement grandiose. Pour cette année, Cheikh Béthio Thioune veut donner à cet événement un cachet particulier et ne compte pas lésiner sur les moyens. Selon le marabout tout vient de cette date consacrant sa rencontre avec son marabout. Très décidé à faire un thiant inoubliable cette année, le Cheikh a demandé aux talibés de commencer à nettoyer le village et d'attacher à chaque arbre de Madinatou, un mouton, un chameau ou une poule. Il ira plus loin en réclamant une photo de serigne Saliou sur chaque arbre. "Cette année, j’ai vraiment l’intention de remercier Serigne Saliou et j’invite le président Macky Sall président de la République du Sénégal. En tout cas, je sais que les bœufs seront nombreux, je suis comblé je ne peux pas pas tout dire, je m’arrête là et je vous remercie..."