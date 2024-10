CESE: les conseillers s’insurgent contre le blocage et les violations de droits

Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) s'est réuni ce dimanche 20 octobre 2024 pour discuter des perturbations qui touchent l'institution depuis le rejet du projet de loi de dissolution proposé par le président de la République. En effet, les membres du CESE ont unanimement constaté un blocage systématique, qu'ils imputent au président Diomaye et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, en complicité avec l'administration du CESE. Cette situation, selon les conseillers, « est accentuée par le refus du président Diomaye Faye de signer le décret convoquant la première session ordinaire, prévue depuis septembre. Ce manquement est perçu comme une violation de la Constitution, qui désigne le président de la République comme garant du bon fonctionnement des institutions ».







Les conseillers ont également dénoncé le non-paiement de leurs indemnités mensuelles, une pratique régulière depuis les mandats de précédents présidents du CESE. Ils soulignent que cette situation constitue une atteinte à leurs droits, d'autant plus qu'ils constatent une inégalité de traitement avec les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, qui, eux, continuent de percevoir leurs indemnités.







Dans un appel à la responsabilité, les conseillers rappellent qu'ils ont toujours exercé leurs fonctions avec sérieux et professionnalisme et exigent donc le rétablissement de leurs droits, soulignant que chaque Sénégalais mérite une reconnaissance pour son travail au service de l'État et de la Nation.