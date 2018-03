CÉRÉMONIE DE REMISE DE DONS : Al Bourakh Events au chevet des femmes et des enfants

En compagnie d'une forte délégation, le patron de Albourakh Events, Baye Alé Ndiaye était hier à l'hôpital Roi Baudoin de Guédiawaye et au village S.O.S de Sacré-Coeur/Mermoz pour procéder à la remise des dons destinés aux femmes et aux enfants.

Cette manifestation s'inscrit en prélude de la soirée "Sargal Djiguène" prévue le 10 mars prochain au Grand Théâtre national avec Wally Ballago Seck et le Raam Daan.

Le chanteur qui était dans la délégation a magnifié le geste de Baye Ndiaye avant de déclarer que c'est comme s'il l'avait fait pour lui. Tout le monde sait l'amour que Wally Ballago Seck porte aux femmes.

Quant à Baye Ndiaye, il a dit toute son émotion de faire ce geste avant de remercier, des personnes de bonne volonté qui ont rendu cela possible comme Aziz Ndiaye avec l'huile J'adore, Elimane Lam, Bougane Guèye Dany entre autres donateurs.

Que ça soit à l'hôpital Roi Baudoin ou au village S.O.S, les dirigeants ont magnifié le geste de Baye Ndiaye avant de prier pour la réussite de tous les projets entrepris par Albourakh Events.

