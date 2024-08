CDEPS sur la sortie du ministre: « s’il continue dans la manipulation nous irons jusqu’à demander son retrait. » (Maïmouna Ndour Faye)

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse (CDEPS) en veut au ministre de la communication, des télécommunications et du numérique pour avoir publié certains chiffres sur la place publique. D’après le CDEPS qui relève à travers cette sortie de l’autorité une campagne de diabolisation, de discrédition et de manipulation de chiffres.



« Les chiffres livrés sur la dette fiscale sont archi faux. Au lieu de verser dans des manipulations vaines et inutiles, le ministre devait venir discuter avec nous pour voir comment aller de l’avant. », a soutenu Maïmouna Ndour Faye qui déchire le rapport brandit par le ministre lors de sa conférence de presse.



« Le rapport brandit par le ministre pour dire que ça mérite un an de journée sans presse est obsolète car c’est depuis 2022. Les chiffres que ça renferment sont caduques», a déclaré la patronne de la 7TV. Elle a également alerté sur la démarche du ministre Alioune Sall.



« Si le ministre continue dans ses manipulations, nous irons jusqu’à demander son retrait. Il a publié des documents avec nos comptes bancaires ça n’a rien à voir avec les exigences de transparence. Ce n’est pas digne. L’Etat est une élégance. Ils veulent nous présenter comme des bandits et des hors la loi ce que nous ne sommes pas. », a dit Maïmouna Ndour Faye.



Le CDEPS a lors de sa conférence de presse renseigné sur la constitution d’un pool d’avocat sensé défendre les intérêts des entreprises de presse. Le patronat a toutefois exprimé son souhait de rencontrer le Chef de l’Etat pour échanger sur la situation que traverse le secteur de la presse.