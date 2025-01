CDD sur la ziarra de Saré Mamady (Kolda) : Toutes les dispositions prises pour un bon déroulement de l’évènement…

C’est parti pour la prochaine tenue de la grande ziarra annuelle du village religieux de Saré Mamady dont les dates sont les vendredi 07 et samedi 08 février 2025. Étant plus qu’un évènement religieux, la ziarra a fait l’objet d’un comité départemental de développement (CDD) sous la houlette du khalife général de la famille chérifienne, Chérif Leheib Aïdara et du préfet Mbassa Sène. Ainsi, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’évènement religieux lors de ce CDD.



Dans la foulée, des engagements comme la sécurité, l’approvisionnement en eau potable, la santé, l’hygiène entre autres ont été pris par les services compétents pour un bon déroulement de l’activité religieuse.

C’est une occasion saisie par le khalife général de la famille chérifienne pour exprimer « toute sa satisfaction à l’endroit du préfet pour l’organisation de ce CDD dont les issues sont salutaires pour la ziarra annuelle. »

Dédiée à leur illustre grand-père et guide religieux Chérif Mouhamad Limame Aïdara, cette ziarra est le moment de rappeler aux fidèles musulmans les préceptes de l’Islam en enseignant la vie et l’œuvre du prophète Mohamed (PSL).

Pour rappel, Saré Mamadou est connu aussi pour son autonomie agricole à la tête de laquelle se trouve le khalife général de la cité religieuse. Ainsi, ce sont des hectares de céréales (le riz, le sorgho) et de l’arachide qui sont cultivés pour montrer un exemple aux jeunes surtout qu’il est possible de réussir ici. C’est pourquoi, la cité mériterait une attention particulière de la part de l'État pour en faire un laboratoire pour développer davantage l’agriculture en matériel agricole, voire d’une école en agronomie pour le monde rural, entre autres.

Même si des recommandations ont été faites pour un bon déroulement de la ziarra, cependant toutes les bonnes volontés d’ici et de la diaspora peuvent apporter leur soutien en nature ou en espèces pour une belle réussite de la ziarra.