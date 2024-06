CAN Maroc 2025 : Les dates officielles enfin connues !

Selon les informations communiquées à l'issue de la réunion virtuelle du Comité Exécutif de la CAF prévue ce vendredi 21 juin, sous la direction du président Patrice Motsepe, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé les dates officielles de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra au Maroc en 2025.



Et, selon plusieurs sources dont le journaliste marocain, Izeem Anass, la compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Après plusieurs polémiques concernant ces dates officielles et la période de la prochaine CAN. Cette annonce presque officielle vient clarifier le calendrier de ce prestigieux tournoi continental cet événement majeur du football africain.