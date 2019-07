CAN 2019 : Les Lions en finale après un succès (1-0) contre la Tunisie en demie, au bout des prolongations

On redoutait une déception, mais c'est la joie qui resurgit, au bout d'un combat étouffant et d'un affrontement les yeux dans les yeux. Au finish, le Sénégal jouera la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 ! Pour la deuxième fois de son histoire, après 2002, l'équipe du Sénégal aura cette immense chance.



Dix-sept ans après avoir perdu devant le Cameroun aux tirs au but, c'est en Égypte que Aliou Cissé et ses joueurs tenteront d'aller chercher la victoire finale. Ce sera face à l'Algérie ou le Nigeria. Mais avant d'y penser, ils peuvent savourer. Car leur victoire contre la Tunisie (1-0), ce dimanche au Stade du 30 Juin, a été acquise de haute lutte.







La première demi-finale de la CAN 2019 n'a pas offert de but en 90 minutes, mais elle a livré quelques enseignements. À la fin du temps réglementaire, les Lions et les Aigles de Carthage étaient à égalité (0-0). Deux penalties, de part et d'autre, ont été manqués au cours de la deuxième mi-temps de cette rencontre. Sassi a loupé un penalty (73e), avant que Henri Saivet, de son côté, ne rate un autre penalty (68e).







C’est sur un but contre son camp de Dylan Bronn 100e (OG) que le Sénégal a pris les devants (1-0). Le score en restera là, après 120 minutes de jeu à rebondissement. Le match de demi-finale a été le théâtre d’événements rocambolesques, car un penalty en faveur de la Tunisie (113e) a été accordé puis refusé après visionnage vidéo.