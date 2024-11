" C'est un plaisir d'intégrer cette équipe et je vais me donner à fond....." (Cheikh Tidiane Sabaly)

Après ses premiers exploits en sélection nationale, Cheikh Tidiane Sabaly n’a pas caché sa fierté pour les performances réalisées par l’équipe du Sénégal. Il se réjouit de l’engagement collectif et individuel qui a permis à l’équipe de briller lors des éliminatoires. "C’est vraiment un très grand plaisir de jouer dans cette grande équipe", a-t-il affirmé, soulignant l'importance de cette expérience pour lui. Sabaly est conscient du travail accompli, mais reste ambitieux pour la suite.

Le joueur souhaite continuer à se donner à fond pour s’assurer une place dans l’équipe et, surtout, faire rêver à nouveau le peuple sénégalais. "On espère continuer sur cette lancée et se donner à fond pour représenter notre pays de la meilleure des façons", a-t-il ajouté, déterminé à maintenir le niveau de performance et à contribuer aux futurs succès des Lions de la Téranga.