« C’est insensé d’imaginer Amadou Bâ en difficulté en 2024… Rien que les réalisations du Pudc suffisent pour convaincre! » (Makhtar Diop, Député)

Amadou Bâ, est-il déjà dans la peau du vainqueur de la présidentielle de 2024 ? Beaucoup estiment que l’homme dégage une étonnante sérénité depuis que le choix a été porté sur lui pour briguer les suffrages des Sénégalais pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar.

251 forages sont construits sur toute l’étendue du territoire national, en plus de 181 châteaux d’eau, 1800 kilomètres de canalisation, 181 réseaux, 900 bornes fontaines et 270 abreuvoirs… Qu’est-ce qu’il faut de plus pour convaincre lorsque 60 milliards ont été dépensés pour cette opération ? »

Makhtar Diop d’ajouter ce qui suit : « Les Sénégalais en ont assez des déclarations d’intention. Il leur faut des actes et c’est ce que le Président Sall a su. Et depuis 2015, il s’est évertué à réduire les inégalités. Le monde rural a vu de l'eau, de l’électricité et des routes. Et c’est sur ces résultats que Amadou Bâ va s’appuyer en plus du capital sympathie dont il bénéfice auprès des populations. Nous demandons vivement l’achèvement total de la troisième phase du Pudc et en tant que député du peuple, je me réjouis de ce qui a été déjà fait ».

Pour l’honorable Makhtar Diop, « ce n’est guère de la prétention démesurée que de soutenir que l’élection de Amadou Bâ sera une partie de plaisir. Il est comptable du bilan du Président Macky Sall. Et rien que ce qui a été fait dans le cadre de la phase 3 du volet hydraulique du Pudc pourra suffire. Quand, en 18 mois,