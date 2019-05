Building administratif : Les ministères de la Justice, de l’Énergie et de la Fonction publique retrouvent les lieux

À peine installé au siège du ministère de la Justice dans les locaux de l’ancienne ambassade des États-Unis à Dakar, à quelques jets de pierre du ministère des Finances et du Budget, Me Malick Sall va déménager à nouveau. D’après des sources de «L’As», le Garde des Sceaux retrouve le Building administratif nouvellement retapé. Et c’est le nouveau ministre de l’Économie, du Plan et de la coopération, Amadou Hott qui va occuper les locaux qu’il occupait. Il ne sera pas seul d’ailleurs, d’après nos informations ; en effet le ministère de l’Énergie drivé par Makhtar Cissé tout comme celui de la Fonction publique et le secrétaire général du Gouvernement Maxime Jean Simon Diouf vont migrer vers le Building. Toutefois, d’après ces mêmes sources, l’Armée va reprendre l’ancienne Maison miliaire, siège actuel de la Primature.