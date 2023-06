Budget programme : la Cour des Comptes veut mettre l’accent sur les résultats des dépenses publiques

Dans le cadre du jumelage de la Cour des comptes du Sénégal et de la France, la Cour des comptes du Sénégal a organisé ce 20 juin 2023, un atelier de partage sur la mise en œuvre du budget programme et la formulation par la Cour des comptes des avis sur les rapports annuels de performance.





En effet depuis 2020, le Sénégal s’est engagé dans un processus de réforme de budgétaire avec la mise en œuvre de budget programme. Ainsi, en sa qualité de corps de contrôle, la cour des comptes, s’est dotée de nouvelles compétences qui consistent à donner des avis sur les rapports annuels de performance produits par les ministères. À cet effet, la cour des comptes s’est lancée depuis quelque temps dans une mission d’audit d’attestation de performances et de formulation d’avis sur les rapports annuels de performance des différents ministères. Cet atelier était ainsi, une occasion pour la Cour des comptes de partager les expériences sur la mise en œuvre du budget programme avec les acteurs du secteur et la Cour des comptes de la France.





Aujourd’hui, avec ces nouveaux dispositifs de contrôle la cour des comptes veut mettre l’accent sur le résultat, l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques des ministères qui sont dotés chaque année de budget de plusieurs milliards.«Le paradigme à changer, nous sommes dans l’ère axée sur les résultats, il faut que les populations sentent l’efficacité des dépenses publiques » assure Idrissa Dia conseiller Maître à la Cour des comptes…