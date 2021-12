Budget 2021-2022 : le ministre de l'éducation nationale annonce l'introduction des langues nationales dans le système éducatif et appelle les élèves à la sauvegarde des valeurs républicaines.

Le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla, devant l'Assemblée nationale, a manifesté son souhait d'ancrer les élèves dans nos principes et valeurs républicaines, culturelles, religieuses et linguistiques. Pour lui, les élèves doivent connaître leur histoire et leur patrimoine à travers les grandes figures religieuses et culturelles de notre pays.



Par ailleurs, il souligne que les langues nationales vont être introduites dans le système pour que nous puissions avoir un modèle. "Il est montré que tous les élèves qui étudient à partir de leurs langues nationales réussissent pour beaucoup plus facilement. Nous avons commencé à enseigner nos langues à l'école dans les trois premières années en Pular, en sérère, en wolof et nous irons au-delà ", a-t-il révélé.



Mamadou Talla de mentionner que ce projet de budget va les aider à installer des LINEQ (Lycée d'Intégration Nationale pour l'Équité et la Qualité) entièrement consacrés à la Science appartenant à tout le Sénégal. Il précise que l'admission à ces lycées se fait par voie de concours...