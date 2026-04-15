Brigade de recherches (Br) de Keur Massar: quand l’enquête “tentaculaire” rattrape un politique — Chérif Aly Diatta rattrapé par des preuves accablantes d'un présumé plan a plusieurs

L’affaire ne cesse de prendre de l’ampleur et d’ébranler l’opinion. Selon les révélations du quotidien Libération, la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar a franchi un nouveau cap en procédant à l’arrestation d’un acteur politique, marquant un tournant majeur dans cette enquête qualifiée de « tentaculaire ».



Une arrestation spectaculaire qui change la donne



Lundi soir, les gendarmes ont interpellé Chérif Aly Diatta, deuxième adjoint au maire de Ouakam chargé des arts et de la culture, mais aussi leader du mouvement « Arc-en-ciel ». Une arrestation qui, d’après Libération, constitue un véritable rebondissement dans un dossier déjà explosif.



Depuis février, cette enquête menée par la Br de Keur Massar vise une série d’infractions graves : association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue. Des accusations lourdes qui laissent entrevoir l’existence d’un réseau structuré et complexe.



Un réseau qui s’étend et se précise



Toujours selon Libération, l’implication présumée de Chérif Aly Diatta repose sur des éléments techniques extraits de téléphones appartenant notamment à Djibril Dramé et Ibrahima Magib Seck, déjà au cœur de l’enquête.



Présenté comme le troisième partenaire présumé de Djibril Dramé et le quatrième de Ibrahima Magib Seck, l’élu local viendrait ainsi s’ajouter à une liste de suspects en constante évolution. Malgré ce que les enquêteurs considèrent comme des éléments accablants, il persistait encore dans la dénégation au moment des faits.



Une affaire loin d’avoir livré tous ses secrets



Ce nouveau développement confirme que l’enquête est loin d’être bouclée. D’autres arrestations ont été enregistrées entre lundi et mardi, signe que les gendarmes poursuivent activement leurs investigations.

