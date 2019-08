Bousculade à la MAC de Rebeuss : Deux détenus meurent à la chambre 11.

Deux détenus sont morts hier soir à la chambre 11 de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Dans un communiqué, la direction de l’administration pénitentiaire explique que cela fait suite à une bousculade ou une électrocution provoquée par des étincelles qu’un ventilateur de la chambre a produites.



Selon le communiqué, ceci a provoqué un mouvement de panique et malgré l’intervention prompte des surveillants, deux corps inertes ont été retrouvés sur place à même le sol.



La prise en charge du personnel de l’infirmerie n’a pas été un succès car les deux détenus sont morts.

Les corps ont été acheminés à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec par les Sapeurs-pompiers pour qu’une autopsie soit réalisée afin de déterminer la cause de ces décès qui pourrait être selon l’administration Pénitentiaire soit par électrocution ou par bousculade.

Nous y reviendrons...