Boulevard de la République : Une immense foule a accompagné Macky Sall au palais présidentiel

Décoré aux couleurs de la nation, le boulevard de la République a refusé du monde à l'occasion de cette historique journée d'installation du candidat victorieux à la présidentielle dans ses fonctions de chef d'État.

Acteurs culturels, partisans et sympathisants sont venus massivement pour l'accompagner au palais présidentiel.



Un important dispositif sécuritaire a été déployé, le long du boulevard.



La police, la brigade des sapeurs pompiers avec l'aide d'autres corps ont quadrillé l'axe et les alentours pour veiller à la bonne tenue de l'accueil du président de la République nouvellement réélu.



Des responsables politiques se sont, eux aussi, joints à la mobilisation.



En compagnie de la première dame, Macky Sall est arrivé sur l'axe menant au palais aux environ de treize heures, escorté par l'escadron monté, les mains levées en signe de salutation à son passage devant les militants et sympathisants venus des quatre coins du pays.