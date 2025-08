Boulal / Finale zonale de 2025 : L'Asc Deggo s'adjuge le trophée, le parrain Oumar Thiam gâte sa jeunesse

Les rideaux des activités sportives communément appelées navétanes dans la zone de Boulal (Odcav de Linguère) sont tombés ce samedi 02 Août 2025. Les rencontres sportives avaient pour cadre le stade municipal de la localité.



En catégorie cadette comme celle senior, il s'agissait de l'Asc Deggo et celle de Carrefour. À l'arrivée dans la petite catégorie à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont neutralisées (0- 0) but partout. Mais c'est aux tirs aux buts que Carrefour a remporté la finale par 3 tirs contre 2 pour Deggo.



Par contre, en catégorie senior, c'est Deggo qui s'adjuge le trophée au dépens de Carrefour par 2 buts à 0 au terme du temps réglementaire.



Le parrain Oumar Thiam, natif de Boulal n'a pas lésiné sur les moyens pour doter la jeunesse de Boulal. En effet, il a mis à la disposition des équipes finalistes 02 paires de maillots (les séniors), 02 paires de maillots (les cadets), 04 ballons, 02 trophées. Il ne s'est pas arrêté par là, puisque ce dernier (le parrain) a appuyé la zone de Boulal en débloquant la bagatelle de cent mille francs CFA. L'entrée au stade a été gratuite car le parrain a acheté tous les billets.



L'équipe vainqueur en catégorie cadette (Carrefour) a reçu un trophée, un ballon, un jeu de maillots et une enveloppe financière de 20. 000f, l'équipe perdante (Deggo) reçoit un ballon, un jeu de maillots et 10.000f.

En senior, l'Asc Deggo sacrée championne va avec un jeu de maillots, un ballon, un trophée et 50.000f, l'Asc Carrefour vaincue reçoit un ballon, un jeu de maillots et 20. 000f.



Le parrain Oumar Thiam, dans son discours, a remercié la jeunesse de Boulal qui a porté son choix sur sa modeste personne. Également, ce dernier a livré ses remerciements à l'endroit du maire de Boulal Aboubacry Sow, qui a réalisé le tout nouveau stade municipal de Boulal tant revendiqué par la jeunesse de Boulal.



Étaient présents à la finale des notables, des femmes, des responsables politiques locaux, des autorités scolaires, bref les populations de la commune de Boulal qui se sont massivement déplacées pour apporter leurs soutiens au parrain.