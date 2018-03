Bioéthique et développement durable : Un duo indissociable pour un futur inclusif

Le ministre de la santé et de l’action sociale, Mr Abdoulaye Diouf Sarr a présidé cet après midi à Dakar, le 12ème sommet mondial qui se tient une fois tous les deux ans pour le dialogue et l’échange sur les questions bioéthiques et les sciences de la vie. Cette année c’est le pays de la Téranga qui a abrité ce sommet, une première en Afrique subsaharienne sous le thème “ bioéthique, développement durable et sociétés” …