Benno/ désignation de Amadou Bâ : Le mouvement Alternative citoyenne Andu Nawle marque son adhésion

Le Comité Directeur du Mouvement Alternative citoyenne Andu Nawle s'est réuni le dimanche 11 septembre à son siège, Sicap Amitié 2 villa 4025 à Dakar, sous la Présidence du Ministre d'état Abdou Fall. Le Comité Directeur du mouvement Andu Nawle s'est vivement félicité du choix fait par le Président Macky Sall et la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de désigner le Premier ministre Amadou Ba candidat de la majorité pour la prochaine élection présidentielle du 24 février 2024.







Au-delà du choix porté sur le frère Amadou Ba comme porte drapeau de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, le Comité Directeur du mouvement Alternative citoyenne Andu Nawle souligne la portée de l'exercice de concertation et des procédures de consultation mis en œuvre au sein du parti Apr et de la coalition Bennoo pour aboutir à ce choix.







Le CD/ MAN estime que cet exercice inédit et innovant de sélection d'un candidat pour une élection aussi importante et décisive pour l'avenir de notre pays mérite d'être apprécié et capitalisé comme une avancée notable en matière de démocratie interne dans les rangs du mouvement démocratique sénégalais. Après la décision historique du Président Macky Sall de renoncer à une troisième candidature pour l'élection Présidentielle de 2024, le large consensus réalisé autour d'un candidat unique de Bennoo vient encore une fois confirmer et conforter la maturité politique, le sens élevé des responsabilités et le patriotisme serein et lucide des hommes et des femmes du bloc majoritaire qui gouverne le Sénégal depuis 2012.







Le Comité Directeur du mouvement Alternative citoyenne Andu Nawle marque ainsi son adhésion pleine et entière à ce choix. Le candidat choisi est toutefois invité à tout entreprendre pour se poser comme candidat de l'unité la plus large au sein de l'Apr et de Bennoo. Et, au-delà, celui du pacte républicain renouvelé et du vaste rassemblement de toutes les forces vives de la nation autour des ambitions de démocratie renforcée et de consolidation des importants acquis réalisés dans la voie de l'émergence du Sénégal. Il est demandé par la même occasion à toutes les parties prenantes à cet exercice inédit de démocratie interne, d'en tirer les meilleurs enseignements, de tourner désormais la page des compétitions inévitables en démocratie pour ouvrir celle de l'unité et de la cohésion afin d'assurer la victoire éclatante de notre candidat au soir du 24 février 2024.