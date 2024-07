Bénin: Amadou Bâ du Sénégal, nommé SG du Réseau des Porteurs de Changements en Gestion Durable des Terres en l’Afrique de l’Ouest et du Sahel

À l'occasion de l’Assemblée Générale du RECOP/GDT tenue le 02 juillet 2024 à Cotonou (Bénin), regroupant les participants de 10 pays (Bénin,Togo, Niger, Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Tchad et Burkina Faso), Monsieur Amadou Bâ du Sénégal, promoteur de la ferme GUEDDA, a été nommé Secrétaire Général du Réseau des Porteurs de Changement en Gestion Durable des Terres en l’Afrique de l’Ouest et au Sahel (RECOP/GDT).

Ainsi, l’initiative GUEDDA est une approche participative initiée par monsieur Amadou Ba (Ingénieur des Eaux et Forêts, spécialisé en conservation et restauration de la biodiversité) pour le renforcement des capacités des communautés en vue d’augmenter leur production agricole et leurs moyens d’existence de manière adaptée au contexte local.

Pour rappel, la ferme Écologique GUEDDA ( se trouvant à Saré Mbemba Touré, dans la commune de Bignarabé), propose des formations pratiques sur l’Agriculture avec toutes les composantes suivant les modules : Le maraichage Bio ; Les techniques de compostage ; La production de volailles diversifiées (Cailles, poulets, pintades, dindes, etc…) ; La production de plants et de fourrage ; la production et l'entretien de bétails.

Dans cette même dynamique des partenariats sont noués avec les projets et programmes pour assurer le suivi et la formation des bénéficiaires. "En 2021, un partenariat a été scellé avec l’ONG La Lumière de Tambacounda. Dans ce cadre, une cohorte de 120 jeunes a été formée dans différents domaines (Maraîchage bio avec compostage, Petit élevage et Aviculture). Ces formations contribueront : à la création de plusieurs emplois décents et la génération de revenus ; à renforcer les compétences des jeunes et femmes sur les itinéraires techniques des activités agricoles en général ; à la stabilisation des jeunes dans leur terroir et limiter l’émigration clandestine ; ce qui va impacter sérieusement la question sécuritaire en Afrique et au Sahel en particulier ; à faciliter l’accès aux condiments, diversifier les productions locales et assurer, ainsi, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés très éprouvées par le coût de la vie ; à développer un système d’élevage innovant et réduire les impacts négatifs de la transhumance ; à réduire les risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs ; à développer la pisciculture pour faciliter l’accès des populations en protéine ;

à parfaire ce modèle en identifiant ses insuffisances pour apporter les éléments de correction nécessaires, etc..."

"La production du jus de Noni (Morinda citrifolia) occupe une place importante dans les activités de la ferme. À cela s’ajoute la transformation et la valorisation des produits locaux. Par rapport à l’arboriculture, en plus du verger mis en place, l’exploitation dispose d’une pépinière où diverses espèces sont régulièrement produites (Cocotiers, manguiers, citronnier etc...) en plus des plantes médicinales (noni, doliprane, citronnelle, etc.) et des espèces ornementales comme les roses. La ferme GUEDDA s’active dans la production de pots de fleurs pour les besoins d’embellissement des maisons et bureaux.

La Ferme GUEDDA développe aussi un élevage très diversifié à travers des bovins de diverses races ; des moutons purs « Ladoum » et des locaux ; des caprins de race; des pigeons de race et locaux ; des Autruches ; des Cailles destinées à la production d’œufs de caille qui sont très recherchés sur le marché ; Des Canards et des Oies; des poulets locaux pour la production de poussins ; Des pintades Brésiliennes et locales pour la production de poussins ; des chiens de race ; des pans et faisans ; des dindes locales et de Chair...