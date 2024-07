Bébé Achoura à Ziguinchor: le juge Sabassy Faye et son association gâtent les parents du nouveau-né

C’est une première à Ziguinchor, " Bébé Achoura", c’est-à-dire le bébé de l’an musulman. Ce premier né a été honoré par le comité de célébration de BÉBÉ ACHOURA dirigé par le juge Sabassy FAYE. Cette année, outre la région naturelle du Sine Saloum (Fatick, Kaolack et Kaffrine) ; les localités de Diourbel, Mbour et Ziguinchor ont été ciblées par l’initiative qui en est à la neuvième édition. A Ziguinchor le bébé de sexe masculin est né au poste de santé de Kandialang 2, selon les organisateurs. Un important lot de matériel, de vêtements et d’argent a été remis aux parents. Ces derniers ont révélé que le bébé portera le nom du premier ministre Ousmane Sonko. Une manière pour le père de rendre un hommage mérité à son leader politique.