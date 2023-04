Bassirou Diomaye Faye dans le collimateur de la DIC: Le SAID dénonce une tentative de déstabilisation de l’administration fiscale et appelle à une mobilisation le 18 avril

L’inspecteur principal des impôts et des domaines après son dernier post qui a porté globalement sur le travail de certains acteurs de la justice est activement recherché par les éléments de la division des investigations criminelles. D’ailleurs, certains d’entre eux se sont lancés à ses trousses et se seraient présentés à la DGID. Ce qui n'a aucunement plu au syndicat autonome des travailleurs gens des impôts et des domaines qui a sorti un communiqué pour regretter ce qu’il considère comme « un énième acte d'une extrême gravité à l'égard de tout le personnel de l'administration fiscale ainsi qu'à l'honorabilité de leurs missions au service de l'Etat ».



Après l'arrestation de Birame Souleye DIOP dans les locaux de l'administration fiscale en 2021 suivie de celle du camarade Waly Diouf BODIANG en mars 2023, le bureau du Syndicat des impôts et des domaines appelle tous ses membres à une grande mobilisation lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée le mardi 18 avril 2023 à 14h au restaurant du bloc fiscal aux fins d'informer les membres et d'adopter une stratégie pour préserver le respect et la dignité des agents des Impôts et des domaines ainsi que leurs locaux professionnels.