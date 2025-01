Bassirou Diomaye Faye à la rencontre des Layennes : Un engagement renouvelé pour l’Appel dans les meilleures conditions

Le Président de la République a franchi une étape importante dans ses rencontres avec les autorités religieuses en se rendant, à la veille de l'Appel, chez le Khalife Général des Layennes, dans l'après-midi, vers 17 heures. Après un échange cordial avec le guide spirituel, il s'est dirigé vers la résidence des Hoots de Cambérène, où l'attendaient les dignitaires du quartier ainsi que les autorités locales, dont la maire de Cambérène, Malika Talla Gadiaga. Accompagné de la Première Dame, Marie Khone Faye, ainsi que de plusieurs personnalités politiques, notamment le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, et le ministre du Travail, Abass Fall, le président a été accueilli avec chaleur.



S'exprimant à l'issue de cet échange, le Président a exprimé sa grande satisfaction, soulignant qu'il attendait cette rencontre depuis longtemps. « Je me réjouis et suis très heureux d’échanger avec un homme pieux, qui s’est montré disponible et courtois. Je ne m'attendais pas à une telle affection, mais c’est un plaisir de constater que des grands hommes comptent sur nous », a-t-il déclaré, insistant sur l’importance de ces échanges dans le cadre de la gestion de l’Appel, le pèlerinage annuel des Layennes. Un moment de fraternité et de partage, empreint de respect mutuel.



Enfin, dans un esprit de collaboration et de soutien, le président Diomaye a réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour garantir que l’Appel se déroule dans des conditions optimales. Il a insisté sur la mobilisation des ressources nécessaires et la mise en place de toutes les mesures indispensables pour que cet événement majeur puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles, en accord avec la tradition et la piété des Layennes.