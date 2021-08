Basket / Partenariat : L'AIBD et la FSB signent une convention de sponsoring et de partenariat sur un an renouvelable.

L’Aéroport International Blaise Diagne et la Fédération Sénégalaise de Basket ont paraphé cet après-midi du mercredi 18 août 2021 une convention de sponsoring et de partenariat d'un an renouvelable.



Cette nouvelle convention de 40 millions de FCFA a généralement pour objet d'accompagner les lions du Sénégal de basket masculin et féminin en partance respectivement pour la coupe de d’Afrique des nation de basket-ball masculine prévue du 24 août au 2 septembre 2021 à Kigali, capitale rwandaise, et celle des dames qui se déroulera du 17 septembre au 26 septembre de la même année au Cameroun.



Pour cette signature de partenariat l'AIBD, à travers la fédération sénégalaise de basket consacre sa volonté de soutenir le sport et particulièrement le basket dans le prolongement de sa stratégie du Sénégal hub aérien 2021/2035 et de promouvoir la marque made in Sénégal.



Ainsi, considérant que l'équipe nationale du Sénégal s'est toujours illustrée sur le plan international, le DG de l’AIBD, Doudou Ka a rappelé que le basket-ball sénégalais a été une vitrine qui a toujours participé à la promotion de la destination Sénégal. Donc avec ces performances sportives des lions du Sénégal en CAN ou en coupe du monde sont autant de motif d'après le directeur général « qui nous ont confortés dans notre choix d'accompagner la fédération sénégalaise de basket dans ses nouvelles ambitions de conquête de victoires. » Ce partenariat se veut donc gagnant pour ce dernier, il estime que plus notre nation sera en vue dans les compétitions internationales, plus ceux-là impactera positivement le tourisme et la destination Sénégal.



Pour l'autre partie, cet accord de partenariat de 40 millions est d'une importance capitale pour la fédération sénégalaise de basket. Pour son président, Me Babacar Ndiaye, cette enveloppe va permettre à la fédération de gérer les dépenses additionnelles souvent imprévues. Cet accord de sponsoring a aussi initialement comme but d'afficher et de vendre sur le plan international le logo de l'aéroport de Dakar. Désormais les lions du Sénégal de basket devront aller en compétition avec des nouveaux maillots sur lesquels l'effigie de ladite société est floquée.



Lors de cette rencontre, de vifs messages de soutien et d'encouragement ont été adressés aux deux équipes présentes lors de la cérémonie et en partance pour la quête de nouveaux trophées continentaux...