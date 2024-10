Barthélémy Diaz sur le ministre des finances : « Le ministre des finances ne décide de rien du tout parce que le système tel qu'il est établi, c'est MIMI qui est aux commandes. »

Sur une question concernant le ministre des finances Cheikh Diba par rapport au respect de certains engagements, entre autres, Barthélémy Dias a répondu en ces termes. « J'ai été reçu par le ministre des finances, mais il ne décide de rien du tout. » Je suis désolé, parce que le système tel qu'il est établi, c'est MIMI qui est aux commandes, a-t-il martelé.



Barthélémy Dias a aussi ajouté qu'aucun pays ne peut se développer dans le mensonge. "Comment le pays peut se développer avec ça ?" […]. Où est ton projet ? Tu n'as jamais travaillé dans ta vie, tu n'as jamais dirigé des hommes dans ta vie, tu n'as jamais eu même une secrétaire dans ta vie. Mais on se lève un matin et on te confie un pays[…]. Ils doivent avoir le courage de dire la vérité à la population…