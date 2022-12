Barthélémy Dias au ministre de la Justice : « Dites-nous c’est quoi votre point de vue sur le 3ème mandat que cherche à briguer le président Macky Sall? »

Avant de poursuivre sa prise de parole, le député-maire de la ville de Dakar a fait passer les propos du ministre de la Justice sur le troisième mandat. Après cette partie et face au ministre, il l'interpelle : « Vous confirmez que le président Abdoulaye Wade en 2000 a été élu sous l’empire d’une constitution qui ne limitait pas le mandat présidentiel à deux et qui ne parlait pas d'un mandat de cinq ans. Le troisième mandat de Wade en son temps était considéré comme un second mandat de 5 ans de par la constitution qu’il avait fait voter en 2001. Par devoir de respect à l’intelligence des sénégalais, dites-nous c’est quoi votre point de vue sur le 3ème mandat que cherche à briguer le président Macky Sall? », Le maire de la ville de Dakar invite le ministre de la Justice à « mettre de l’ordre dans la question des meurtres de François Mancabou, Fulbert Sambou et Didier Badji... »