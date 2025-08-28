« Barthélémy Dias a favorisé l’accession d’un adversaire redoutable », regrette Taxawu Sénégal

Les partisans de Khalifa Sall ont tenu un point de presse ce jeudi pour évoquer la situation à la ville de Dakar avec cette élection de Abass Fall. Ce qu’il faut retenir de cette situation selon Taxawu Sénégal, c’est entre autres « le réalisme qui commandait de soutenir un camarade, quelles que fussent les contradictions, d’ailleurs surmontables, plutôt que de favoriser l’accession d’un adversaire redoutable ».







Pour le camp de Khalifa Sall, ce boycott de Barthélémy Dias a conduit à cette implosion de Taxawu Senegaal et de l’opposition au sein du conseil municipal a, de surcroît, « offert au Pastef l’occasion de faire son marché infamant aux antipodes des valeurs républicaines. »

