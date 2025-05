Barthélémy Dias : Un Lancement de Parti en Mode "Rockstar" à Dakar

Ce 28 mai 2025, alors que le Dialogue national battait son plein à Diamniadio, Barthélémy Dias créait l'événement à sa manière. Le maire de Dakar a officiellement lancé son nouveau parti politique, et l'ambiance était résolument électrique !



Vêtu d'un boubou blanc éclatant, l'ancien édile de la capitale a été accueilli en véritable "rockstar" par une foule de militants. Poignées de main, chants, tambours, slogans et danses ont rythmé son arrivée sur les lieux.



Parmi les personnalités présentes, on a pu apercevoir le chroniqueur Tange Tandian et Bachir Fofana, journaliste-chroniqueur et figure de l'opposition. Dakaractu vous propose quelques images de cet accueil mémorable.