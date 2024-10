Barth démonte Sonko : « Dire que le Sénégal peut mobiliser 15 000 milliards alors que les activités du Port connaissent une baisse de 40 % relève de l’absurdité. »

Depuis qu’il lui a collé le sobriquet MIMI, Barthélémy Dias ne prononce presque plus le nom de Ousmane Sonko quand il critique la politique de ce dernier ou quand il dément certaines de ses déclarations. Et c’est ainsi qu’il a, encore, choisi de le citer alors qu’il était invité de MNF. Le maire de Dakar et tête de la liste « Samm Sa Kaddu » ne parvient toujours pas, dit-il, à digérer que le Premier ministre ait « voulu faire croire » aux Sénégalais qu’il est bien possible de mobiliser 15 000 milliards sur financement endogène. Pour lui, cette déclaration relève d’une absurdité caractérisée.

« Dire que le Sénégal peut se développer sans la Banque mondiale et le FMI est inexact ». Le pays est Mimi. « C’est aberrant de soutenir qu’il est possible de mobiliser sur financements endogènes 15 000 milliards alors que 40 % des activités du port sont à la baisse, d’autant plus que le port en question est la principale source d’entrée de revenus pour l’État du Sénégal ».

Barthélemy Dias, ne fléchissant pas, se désole davantage. « 700 personnes ont perdu leur emploi là-bas. » Comment mobiliser cette somme dans ces conditions ? Je me demande si Mimi peut être, un jour, en mesure de faire face aux populations et de leur dire la vérité. Les investissements, ils sont obligés de les rechercher dans l’endettement. Ils sont dans le populisme, le mensonge et la manipulation.