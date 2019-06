Baromètre politique : Khalifa Sall toujours en tête dans le cœur des dakarois, Ousmane Sonko meilleure progression, baisse du rejet politique contre Macky Sall

L'enquête du baromètre politique des personnalités sénégalaises réalisée par le Cabinet « Stat info » a été dévoilée. Rappelons que cette enquête a été réalisée en partenariat avec Dakaractu et effectuée sur un échantillon cible de 1200 personnes représentatives de la population dakaroise âgée de 18 ans. Malgré qu’il soit incarcéré depuis maintenant près de 3 ans, l’ancien maire de Dakar est toujours en tête des personnalités politiques dans cette étude réalisée dans la période du 10 au 16 juin 2019.



Elle révèle une affection toujours soutenue des populations à Khalifa Sall. Un sondé sur cinq (20%, +6) a déclaré avoir un avis mitigé sur sa personnalité. Crédité de 47% de bonnes opinions, Ousmane SONKO (+24) marque la plus forte progression et occupe la troisième place. Le leader de PASTEF suscite plus d’adhésion auprès des personnes de niveau supérieur (60%) et de 52% des hommes (contre 38% chez les femmes). Peu connu en juillet 2017, Ousmane SONKO voit sa notoriété grimper à 86% (+36), indique le baromètre.

La cote de popularité du Président SALL a progressé elle, de cinq points pour atteindre 50% d’opinions favorables. Il ressort de cette consultation que le rejet politique du Président a diminué par rapport à juillet 2017 (22%, -5) lit-on sur le document.

Aïssata TALL SALL (34%) et Karim WADE (28%) ont tous les deux régressé de 12 points par rapport à juillet 2017. Le président de Rewmi, Idrissa SECK (25%, +3pts), se positionne à la sixième place. Madické NIANG et Issa SALL ont respectivement 19% et 16%.